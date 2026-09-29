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Bakan Bak, futbolseverleri Konyaspor-Filistin Milli Takımı dostluk maçına davet etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Konyaspor ile Filistin Milli Takımı arasında yarın Konya'da oynanacak dostluk maçına futbolseverleri davet etti.

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Bakan Bak, futbolseverleri Konyaspor-Filistin Milli Takımı dostluk maçına davet etti

Bakan Bak, "Aynı Taraftarız, Aynı Taraftayız" görseliyle NSosyal hesabından yaptığı paylaşımında sporun kardeşliği, birlik ve beraberliği güçlendiren yönüne dikkati çekerek, "Sporun kardeşliği çoğaltan, birlik ve beraberliği güçlendiren sesi bu kez Konya'da yükselecek. Konyaspor ile Filistin Milli Takımı arasında oynanacak dostluk maçına tüm futbolseverleri bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Konyaspor ile Filistin Milli Takımı arasındaki dostluk maçı yarın saat 20.00'de MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda başlayacak.

#Konyaspor #Konya #Osman Aşkın Bak
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