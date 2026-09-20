PSG, Marsilya deplasmanında kazandı!

Fransa Ligue 1'in 5. haftasında PSG, deplasmanda Olimpik Marsilya'yı 2-1 mağlup etti.

Fransa Ligue 1'in haftasında PSG deplasmanda Marsilya'yı 2-1 mağlup etti.

Paris ekibine galibiyeti getiren golleri 66. dakikada Ferran Torres ve 74. dakikada Maquinhos kaydetti. Ev sahibi ekibin tek golünü 72. dakikada Angel Gomes atarken, mücadelenin 77. dakikasında Timothy Weah kırmızı kart gördü.



Bu sonuçla birlikte PSG 8 puana ulaşarak ligin 6. sırasına yerleşti. Marsilya ise 3 puanda kalarak 17. sıraya geriledi.



Ligin sonraki haftasında PSG, evinde Le Mans'ı konuk edecek. Marsilya ise Tryes deplasmanına konuk olacak.