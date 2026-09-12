İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında Sunderland ile Arsenal karşı karşıya gelecek. Peki Sunderland-Arsenal maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın canlı yayın bilgileri...

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İngiltere Premier Lig'de 4 hafta heyecanı devam ediyor. Haftanın dikkat çeken maçında Sunderland, sahasında Arsenal'i konuk edecek. Futbolseverler karşılaşma öncesinde özellikle "Sunderland-Arsenal maçı saat kaçta, hangi kanalda?" ve "Sunderland-Arsenal canlı izle" sorularına yanıt arıyor. Peki Sunderland-Arsenal maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın canlı yayın bilgileri...

SUNDERLAND-ARSENAL MAÇI SAAT KAÇTA?

Sunderland-Arsenal maçı 12 Eylül 2026 Cumartes günü saat 22.00'de başlayacak.

SUNDERLAND-ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Sunderland-Arsenal karşılaşması beinSPORS 3'ten canlı yayınlanacak.

SUNDERLAND-ARSENAL MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma Işık Stadyumu'nda oynanacak.

SUNDERLAND-ARSENAL MAÇI NE ZAMAN?

Mücadele 12 Eylül 2026 Cumartesi günü oynanacak.

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