Lazio'da Gennaro Gattuso'dan Mauro Icardi hakkında transfer itirafı!

Adı transferde Lazio ile anılan Mauro Icardi için başkent ekibinin teknik direktörü Gennaro Gattuso'dan flaş açıklama geldi.

Galatasaray'ın eski yıldızı Mauro Icardi'nin transferde adı bir dönem İtalyan ekibi Lazio ile anılıyordu. Konuyla ilgili olarak takımın teknik direktörü Gattuso'dan flaş itiraf geldi.

Gattuso yapmış olduğu açıklamada, "Bu takım, ilk günden beri büyük bir profesyonellik ve azimle elinden gelenin en iyisini yapıyor. Bu yüzden Icardi'ye hayır dedim." sözlerine yer verdi.