CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

Lazio'da Gennaro Gattuso'dan Mauro Icardi hakkında transfer itirafı!

Adı transferde Lazio ile anılan Mauro Icardi için başkent ekibinin teknik direktörü Gennaro Gattuso'dan flaş açıklama geldi.

Giriş Tarihi:
Lazio'da Gennaro Gattuso'dan Mauro Icardi hakkında transfer itirafı!

Galatasaray'ın eski yıldızı Mauro Icardi'nin transferde adı bir dönem İtalyan ekibi Lazio ile anılıyordu. Konuyla ilgili olarak takımın teknik direktörü Gattuso'dan flaş itiraf geldi.

Gattuso yapmış olduğu açıklamada, "Bu takım, ilk günden beri büyük bir profesyonellik ve azimle elinden gelenin en iyisini yapıyor. Bu yüzden Icardi'ye hayır dedim." sözlerine yer verdi.

A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
Sevilla-Barcelona maçı detayları!
Sonraki Haber
Sevilla-Barcelona maçı detayları!