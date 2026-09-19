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Barcelona deplasmanda Sevilla'yı yıktı!

İspanya La Liga'nın 7. haftasında Barcelona, deplasmanda Sevilla'yı mağlup etti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi:
Barcelona deplasmanda Sevilla'yı yıktı!

İspanya Liga'nın 7. hafta maçında Barcelona, deplasmanda Sevilla'yı 3-1'lik skorla mağlup etti.

Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 22, 52 ve 69. dakikalarda Raphinha kaydetti.

Raphinha bu sezon çıktığı 8 maçta 14 gol ve 3 asistlik katkı sağlamış oldu.

Sevilla'nın golü ise 19. dakikada Youssouf Fofana'dan geldi.

La Liga'da 7'de 7 yapan Barcelona 21 puanla liderliğini sürdürdü. Sevilla ise 13 puanda kaldı.

#İspanya La Liga #Sevilla #Barcelona #La Liga #Youssouf Fofana
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