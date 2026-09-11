Union Berlin-Schalke 04 maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'nın 3. haftasında Union Berlin ile Schalke 04 karşı karşıya gelecek. Geride kalan 2 haftada 1'er puanı bulunan 2 ekip karşı ilk galibiyetini elde etmek için sahaya çıkacak Peki Union Berlin-Schalke 04 maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın canlı yayın bilgileri...