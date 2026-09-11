Union Berlin-Schalke 04 maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Almanya Bundesliga'nın 3. haftasında Union Berlin ile Schalke 04 karşı karşıya gelecek. Geride kalan 2 haftada 1'er puanı bulunan 2 ekip karşı ilk galibiyetini elde etmek için sahaya çıkacak Peki Union Berlin-Schalke 04 maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın canlı yayın bilgileri...
Union Berlin-Schalke 04 maçını takip etmek için tıklayın!
Almanya Bundesliga'da 3. hafta heyecanı başlıyor. Haftanın açılış maçında Union Berlin, sahasında Schalke 04'ü konuk edecek. Futbolseverler karşılaşma öncesinde özellikle "Union Berlin-Schalke 04 maçı saat kaçta, hangi kanalda?" ve "Union Berlin-Schalke 04 canlı izle" sorularına yanıt arıyor. Peki Union Berlin-Schalke 04 maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın canlı yayın bilgileri...
UNION BERLIN-SCHALKE 04 MAÇI SAAT KAÇTA?
Union Berlin-Schalke 04 maçı 11 Eylül 2026 Cuma günü saat 21.30'da başlayacak.
UNION BERLIN-SCHALKE 04 MAÇI HANGİ KANALDA?
Union Berlin-Schalke 04 karşılaşması S Sport Plus'dan canlı yayınlanacak.
UNION BERLIN-SCHALKE 04 MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Karşılaşma An der alten Försterei'da oynanacak.
UNION BERLIN-SCHALKE 04 MAÇI NE ZAMAN?
Mücadele 11 Eylül 2026 Cuma günü oynanacak.
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