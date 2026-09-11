Venezia-Fiorentina maçı saat kaçta, hangi kanalda?
İtalya Serie A'nın 4. haftasında Venezia ile Fiorentina karşı karşıya gelecek.Geride kalan 3 haftayı puansız kapatan 2 ekip, ilk puanlarını almayı hedefliyor. Peki Venezia-Fiorentina maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın canlı yayın bilgileri...
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İtalya Serie A'nın 4. hafta heyecanı başlıyor. Haftanın açılış maçında Venezia, sahasında Fiorentina'yı konuk edecek. Futbolseverler karşılaşma öncesinde özellikle "Venezia-Fiorentina maçı saat kaçta, hangi kanalda?" ve "Venezia-Fiorentina canlı izle" sorularına yanıt arıyor. Peki Venezia-Fiorentina maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın canlı yayın bilgileri...
VENEZIA-FIORENTINA MAÇI SAAT KAÇTA?
Venezia-Fiorentina maçı 11 Eylül 2026 Cuma günü saat 21.45'te başlayacak.
VENEZIA-FIORENTINA MAÇI HANGİ KANALDA?
Venezia-Fiorentina karşılaşması S Sport 2'den canlı yayınlanacak.
VENEZIA-FIORENTINA MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Karşılaşma Pierluigi Penzo Stadyumu'nda oynanacak.
VENEZIA-FIORENTINA MAÇI NE ZAMAN?
Mücadele 11 Eylül 2026 Cuma günü oynanacak.
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