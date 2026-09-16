Barcelona'dan evinde Racing Santander'e gol yağmuru!

İspanya La Liga'nın 6. haftasında Barcelona sahasında Racing Santander'i konuk etti. Barça bu mücadeleden 7-2'lik skorla galip ayrıldı. İşte detaylar...

İspanya La Liga'nın 6. haftasında Barcelona sahasında Racing Santander ile kozlarını paylaştı. Barça bu mücadeleden 7-2'lik skorla galip ayrılan taraf oldu.

Barça adına gol perdesini 8. dakikada Cancelo açtı. Ardından Raphinha 25. dakikada penaltıdan skoru 2-0'a getirdi. 30. dakikada konuk ekipten Gueye, Racing adına skoru 2-1'e getirdi.

36. dakikada Racing Santander'den Villalibre kendi ağlarını havalandırdı ve skor 3-1 oldu.

42. dakikada sahneye bu kez Raphinha çıktı ve kaydettiği gol ile skoru 4-1 yaptı. İlk yarı bu gollerle Barcelona'nın 4-1'lik üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarıda Zabiri ağları sarstı ve Racing adına farkı azalttı. Bu golün ardından Barcelona hız kesmedi ve 67'de bir kez daha penaltıdan Raphinha ağları havalandırdı.

79. dakikada Gabriel Jesus sahneye çıkarken 89. dakikada takımın genç yıldızı Lamine Yamal da boş geçmedi ve Barcelona bu mücadeleden 7-2'lik skorla galip ayrıldı.

Barça maçın ardından 18 puanla ligde lider konumda bulunuyor. Racing Santander ise 7 puanla 10. sırada yer alıyor.