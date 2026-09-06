İtalya Serie A'da 3. hafta heyecanı Frosinone - Venezia karşılaşmasıyla devam ediyor. Sezonun ilk haftalarında puan mücadelesi veren iki ekip, Benito Stirpe Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Frosinone - Venezia maçı 6 Eylül Pazar günü saat 16.00'da başlayacak ve Türkiye'de S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Frosinone - Venezia maçını takip etmek için tıklayınız...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Ligin 3. haftasında Frosinone ile Venezia kozlarını paylaşacak. Sezonun ilk haftalarında istedikleri sonuçları almaya çalışan iki takım, üç puan için sahaya çıkacak. Futbolseverler ise karşılaşma öncesinde "Frosinone - Venezia maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Venezia'nın resmi kulüp sitesinde yer alan bilgilere göre mücadele 6 Eylül 2026 Pazar günü saat 15.00'te İtalya'da başlayacak. Türkiye saatiyle ise karşılaşma 16.00'da oynanacak. Mücadele Frosinone'nin sahası Benito Stirpe Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.

FROSINONE - VENEZIA MAÇI SAAT KAÇTA?

Frosinone ile Venezia arasındaki Serie A 3. hafta karşılaşması 6 Eylül Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.

FROSINONE - VENEZIA MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin merak ettiği Frosinone - Venezia maçı S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

FROSINONE - VENEZIA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Serie A'nın 3. haftasındaki mücadele Benito Stirpe Stadyumu'nda oynanacak.

FROSINONE - VENEZIA MAÇI CANLI ANLATIM LİNKİ