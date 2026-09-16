Brighton Manchester United deplasmanında geri döndü!
İngiltere Lig Kupası 3. tur maçında Brighton Hove & Albion, Manchester United'ı deplasmanda mağlup ederek bir üst tura yükseldi. İşte detaylar...
İngiltere Lig Kupası 3. turunda Ferdi Kadıoğlu'nun formasını giydiği Brighton Hove & Albion, Manchester United'a konuk oldu.
Karşılaşmanın henüz 10. dakikada Manchester United'ın 2-0'lık üstünlük yakalamasına rağmen geri dönmeyi başaran Brighton, karşılaşmadan 3-2'lik skorla galip ayrıldı ve adını 4. tur yazdırdı.
Manchester United'ın gollerini 8. dakikada Shea Lacey ve 10. dakikada Mason Mount kaydederken, Brighton'ın gollerini ise 45+1. dakikada Charalampos Kostoulas, 65. dakikada Pascal Groß ve 69. dakikada Maxim De Cuyper kaydetti.
Brighton'da mill futbolcu Ferdi Kadıoğlu 74. dakikada oyuna dahil oldu.
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