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UEFA, 2028 ve 2029'da kulüp turnuvalarının finallerine ev sahipliği yapacak statları açıkladı

UEFA, 2028 ve 2029 yıllarında düzenlenecek kulüp turnuvalarının finallerine ev sahipliği yapacak statları açıkladı. Şampiyonlar Ligi finali 2028'de Münih'te, 2029'da ise yenilenen Camp Nou'da oynanacak.

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UEFA, 2028 ve 2029'da kulüp turnuvalarının finallerine ev sahipliği yapacak statları açıkladı

UEFA, 2028 ve 2029'da kulüp turnuvalarının finallerine ev sahipliği yapacak statları açıkladı.

UEFA'nın açıklamasına göre organizasyonun yönetim kurulu, Yunanistan'ın Selanik kentinde toplandı ve 2028 ile 2029'da kulüp turnuvalarının finallerine ev sahipliği yapacak statları belirledi.

UEFA organizasyonlarının finallerine ev sahipliği yapacak statlar şöyle:

- UEFA Şampiyonlar Ligi

2028: Münih Futbol Arena, Münih

2029: Camp Nou Stadı, Barselona

- UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

2028: Parc Olimpiyat Lyon, Lyon-Decines

2029: Galler Ulusal Stadı, Cardiff

- UEFA Avrupa Ligi

2028: Ulusal Arena, Bükreş

2029: Sırbistan Ulusal Stadı, Belgrad

- UEFA Konferans Ligi

2028: Juventus Stadı, Torino

2029: Puskas Arena, Budapeşte

- UEFA Süper Kupası

2027: Johan Cruyff Arena, Amsterdam

2028: Astana Arena, Astana

- UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi

2027: Biel/Bienne Arena, İsviçre

#UEFA Şampiyonlar Ligi #UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi #UEFA Avrupa Ligi #UEFA Konferans Ligi #UEFA Süper Kupası
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