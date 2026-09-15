UEFA, 2028 ve 2029'da kulüp turnuvalarının finallerine ev sahipliği yapacak statları açıkladı

UEFA, 2028 ve 2029 yıllarında düzenlenecek kulüp turnuvalarının finallerine ev sahipliği yapacak statları açıkladı. Şampiyonlar Ligi finali 2028'de Münih'te, 2029'da ise yenilenen Camp Nou'da oynanacak.