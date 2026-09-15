UEFA, 2028 ve 2029'da kulüp turnuvalarının finallerine ev sahipliği yapacak statları açıkladı
UEFA, 2028 ve 2029 yıllarında düzenlenecek kulüp turnuvalarının finallerine ev sahipliği yapacak statları açıkladı. Şampiyonlar Ligi finali 2028'de Münih'te, 2029'da ise yenilenen Camp Nou'da oynanacak.
UEFA, 2028 ve 2029'da kulüp turnuvalarının finallerine ev sahipliği yapacak statları açıkladı.
UEFA'nın açıklamasına göre organizasyonun yönetim kurulu, Yunanistan'ın Selanik kentinde toplandı ve 2028 ile 2029'da kulüp turnuvalarının finallerine ev sahipliği yapacak statları belirledi.
UEFA organizasyonlarının finallerine ev sahipliği yapacak statlar şöyle:
- UEFA Şampiyonlar Ligi
2028: Münih Futbol Arena, Münih
2029: Camp Nou Stadı, Barselona
- UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi
2028: Parc Olimpiyat Lyon, Lyon-Decines
2029: Galler Ulusal Stadı, Cardiff
- UEFA Avrupa Ligi
2028: Ulusal Arena, Bükreş
2029: Sırbistan Ulusal Stadı, Belgrad
- UEFA Konferans Ligi
2028: Juventus Stadı, Torino
2029: Puskas Arena, Budapeşte
- UEFA Süper Kupası
2027: Johan Cruyff Arena, Amsterdam
2028: Astana Arena, Astana
- UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi
2027: Biel/Bienne Arena, İsviçre