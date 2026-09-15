Reading - Brentford maçı saat kaçta, hangi kanalda? EFL Cup 3. turundaki Reading - Brentford karşılaşmasının tarihi, saati, yayın bilgisi ve maç öncesi son gelişmeleri haberimizde.

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İngiltere Lig Kupası'nda (EFL Cup/Carabao Cup) heyecan devam ediyor. Turnuvanın 3. turunda Reading ile Brentford karşı karşıya gelecek. Premier Lig temsilcisi Brentford, alt lig ekiplerinden Reading deplasmanında tur bileti ararken ev sahibi takım ise güçlü rakibi karşısında sürpriz yapmanın hesaplarını yapıyor.

READING - BRENTFORD MAÇI SAAT KAÇTA?

Reading - Brentford karşılaşması 15 Eylül 2026 Salı günü saat 22.00'de başlayacak.

READING - BRENTFORD MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma beIN Sports 2 ve beIN Sports 3 yayınlanacak.

READING - BRENTFORD MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma Reading'in sahası olan Select Car Leasing Stadium'da oynanacak.

READING - BRENTFORD HANGİ KUPADA?

Mücadele İngiltere Lig Kupası'nın, yani EFL Cup/Carabao Cup'ın 3. turunda oynanacak.

READING - BRENTFORD MAÇINI KİM KAZANIR?

Brentford, Premier Lig'de mücadele etmesi ve sezon başından bu yana yenilgi almaması nedeniyle kağıt üzerinde favori taraf olarak öne çıkıyor. Ancak Reading'in kendi sahasında oynayacak olması ve kupa maçlarının sürprizlere açık yapısı nedeniyle mücadelede her sonuç mümkün.

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