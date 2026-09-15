Arda Güler attı Real Madrid kazandı!
İspanya La Liga'nın 6. hafta maçında Real Madrid, Elche deplasmanında son dakika golüyle galip geldi. İşte detaylar...
İspanya La Liga'nın 6. hafta maçında Real Madrid, Elche deplasmanına konuk oldu. Eflatun-beyazlılar karşılaşmadan 3-2'lik skorla galip ayrıldı.
Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Arda Güler, 33. dakikada Kylian Mbappe ve 90+1. dakikada Carlos Espi kaydetti.
Ev sahibi ekibin golleri ise 71. dakikada Abiel Osorio ve 83. dakikada Fer Nino kaydetti.
Bu galibiyetle Real Madrid 15 puanla zirve takibini sürdürdü.
Elche ise 2 puanla son sırada kaldı.