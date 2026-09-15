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Arda Güler attı Real Madrid kazandı!

İspanya La Liga'nın 6. hafta maçında Real Madrid, Elche deplasmanında son dakika golüyle galip geldi. İşte detaylar...

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Arda Güler attı Real Madrid kazandı!

İspanya La Liga'nın 6. hafta maçında Real Madrid, Elche deplasmanına konuk oldu. Eflatun-beyazlılar karşılaşmadan 3-2'lik skorla galip ayrıldı.

Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Arda Güler, 33. dakikada Kylian Mbappe ve 90+1. dakikada Carlos Espi kaydetti.

Ev sahibi ekibin golleri ise 71. dakikada Abiel Osorio ve 83. dakikada Fer Nino kaydetti.

Bu galibiyetle Real Madrid 15 puanla zirve takibini sürdürdü.

Elche ise 2 puanla son sırada kaldı.

Arda Güler frikikten attı! Real Madrid deplasmanda öne geçti

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