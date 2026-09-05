Athletic Bilbao-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İspanya LaLiga'da heyecan devam ediyor. Athletic Bilbao ile Atletico Madrid karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin merakla beklediği Athletic Bilbao-Atletico Madrid maçına dair tarih, saat, yayın bilgisi ve karşılaşmayla ilgili tüm detaylar haberimizde.