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Athletic Bilbao-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İspanya LaLiga'da heyecan devam ediyor. Athletic Bilbao ile Atletico Madrid karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin merakla beklediği Athletic Bilbao-Atletico Madrid maçına dair tarih, saat, yayın bilgisi ve karşılaşmayla ilgili tüm detaylar haberimizde.

Giriş Tarihi:
Athletic Bilbao-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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İspanya LaLiga'da heyecan devam ediyor. 4. hafta maçında Athletic Bilbao ile Atletico Madrid karşı karşıya gelecek. Peki, Athletic Bilbao-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ATHLETIC BILBAO-ATLETICO MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Athletic Bilbao-Atletico Madrid maçı 5 Eylül Cumartesi günü saat 17.15'te başlayacak ve S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.

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#Roma #Atletico Madrid #Athletic Bilbao
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