Athletic Bilbao-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
İspanya LaLiga'da heyecan devam ediyor. Athletic Bilbao ile Atletico Madrid karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin merakla beklediği Athletic Bilbao-Atletico Madrid maçına dair tarih, saat, yayın bilgisi ve karşılaşmayla ilgili tüm detaylar haberimizde.
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İspanya LaLiga'da heyecan devam ediyor. 4. hafta maçında Athletic Bilbao ile Atletico Madrid karşı karşıya gelecek. Peki, Athletic Bilbao-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
ATHLETIC BILBAO-ATLETICO MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Athletic Bilbao-Atletico Madrid maçı 5 Eylül Cumartesi günü saat 17.15'te başlayacak ve S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.
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