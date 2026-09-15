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Arda Güler frikikten attı! Real Madrid deplasmanda öne geçti

İspanya La Liga'nın 6. hafta maçında Real Madrid, Elche deplasmanında Arda Güler'in harika frikik golüyle öne geçti. İşte Arda'nın nefis golü...

Giriş Tarihi:
Arda Güler frikikten attı! Real Madrid deplasmanda öne geçti

İspanya La Liga'nın 6. hafta maçında Real Madrid, Elche deplasmanına konuk oldu. Eflatun-beyazlılar 25. dakikada Arda Güler'in harika frikik golüyle 1-0 öne geçti

İŞTE ARDA'NIN GOLÜ

#Elche #S Sport Plus #İspanya La Liga #Arda Güler #Real Madrid
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