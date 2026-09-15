Arda Güler frikikten attı! Real Madrid deplasmanda öne geçti
İspanya La Liga'nın 6. hafta maçında Real Madrid, Elche deplasmanında Arda Güler'in harika frikik golüyle öne geçti. İşte Arda'nın nefis golü...
İspanya La Liga'nın 6. hafta maçında Real Madrid, Elche deplasmanına konuk oldu. Eflatun-beyazlılar 25. dakikada Arda Güler'in harika frikik golüyle 1-0 öne geçti
İŞTE ARDA'NIN GOLÜ
ARDA GÜLER FRİKİKTEN ATTI! 🤩🤩— S Sport Plus (@ssportplustr) September 15, 2026
Milli futbolcumuz, Elche deplasmanında serbest vuruştan kaydettiği golle Real Madrid'i 1-0 öne geçirdi! 💪🇹🇷 pic.twitter.com/pHBDvPAHzu