Villarreal-Real Betis maçı ne zaman? Villarreal - Real Betis maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

La Liga'nın 5. haftasında Villarreal ile Real Betis karşı karşıya gelecek. Peki, Villarreal - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Villarreal - Real Betis maçıyla ilgili tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.