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Villarreal-Real Betis maçı ne zaman? Villarreal - Real Betis maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

La Liga'nın 5. haftasında Villarreal ile Real Betis karşı karşıya gelecek. Peki, Villarreal - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Villarreal - Real Betis maçıyla ilgili tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.

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Villarreal-Real Betis maçı ne zaman? Villarreal - Real Betis maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

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İspanya La Liga'nın 5. haftasında Villarreal ile Real Betis karşılaşacak. Mücadele öncesi Villarreal, topladığı 2 puanla 18 sırada yer alıyor. 9 puan toplayan Real Betis ise 7. sırada bulunuyor.

VILLARREAL - REAL BETIS MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

La Liga'nın 5. haftasında oynanacan Villarreal - Real Betis maçı, 14 Eylül Pazartesi günü TSİ 22.00'de başlayacak. Mücadele S Sport ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

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