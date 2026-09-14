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Leeds United-Newcastle maçı ne zaman? Leeds United-Newcastle maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında Leeds United ile Newcastle karşı karşıya gelecek. Peki, Leeds United-Newcastle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Leeds United-Newcastle maçıyla ilgili tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Giriş Tarihi:
Leeds United-Newcastle maçı ne zaman? Leeds United-Newcastle maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

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İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında Leeds United ile Newcastle karşılaşacak. Mücadele öncesi Leeds United, topladığı 5 puanla 11. sırada yer alıyor. 5 puan toplayan Newcastle ise 10. sırada bulunuyor.

LEEDS UNITED-NEWCASTLE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Premier Lig'in 4. haftasında oynanacak Leeds United-Newcastle maçı, 14 Eylül Pazartesi günü TSİ 22.00'de başlayacak. Mücadele beIN SPORTS 3'ten canlı yayınlanacak.

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#Leeds United #Newcastle
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