Leeds United-Newcastle maçı ne zaman? Leeds United-Newcastle maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında Leeds United ile Newcastle karşı karşıya gelecek. Peki, Leeds United-Newcastle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Leeds United-Newcastle maçıyla ilgili tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.