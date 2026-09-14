Jose Mourinho'dan Arda Güler'e büyük övgü! "Akılalmaz bir oyun görüşüne sahip"

Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, Rayo Vallecano karşısında oyuna sonradan girerek takımına büyük katkı sağlayan Arda Güler ile ilgili övgü dolu ifadeler kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri

Real Madrid'in Rayo Vallecano'yu sahasında 4-1 mağlup ettiği karşılaşmada milli futbolcumuz Arda Güler performansıyla ön plana çıktı.

SONRADAN GİRDİ, ASİST YAPTI

Mücadeleye 72. dakikada dahil olan genç yıldız, Kylian Mbappe'nin attığı ikinci golde yaptığı asistle skora doğrudan katkı sağladı.Uzatmalarla birlikte yaklaşık 23 dakika sahada kalan Arda Güler, bu süre içerisinde 5 kilit pas üretirken yüzde 89'luk pas isabet oranı yakaladı.

MOURINHO'DAN ARDA'YA ÖVGÜ

Elche ile oynanacak lig karşılaşması öncesi düzenlenen basın toplantısında Arda Güler hakkında değerlendirmelerde bulunan Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, milli oyuncudan övgüyle söz etti.

"AKILALMAZ BİR OYUN GÖRÜŞÜNE SAHİP"

Portekizli teknik adam, Arda'nın oyun üzerindeki etkisine dikkat çekerek, "Arda Güler üst seviyede bir oyuncu. Oyun üzerinde inanılmaz bir etkisi var. Muazzam bir yaratıcılık ve akılalmaz bir oyun görüşüne sahip.

"KİLİT PASLARI HARİKA"

Oyunumuzu dengeliyor, geriden oyun kurulumuna yardım ediyor, hücumlarımızı çok daha iyi organize etmemizi sağlıyor. Kilit pasları harika, istatistiklerin alt metni ise inanılmaz." ifadelerini kullandı.

REAL MADRİD KARİYERİ

21 yaşındaki Arda Güler, Real Madrid formasıyla tüm kulvarlarda 117 karşılaşmada görev yaptı.

PERFORMANSI

Toplam 6 bin 119 dakika süre alan milli yıldız, bu süreçte 19 gol atarken 27 asistlik performans sergiledi.

SÖZLEŞME DURUMU

Arda Güler'in Real Madrid ile mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona erecek. İspanyol basınında çıkan haberlere göre eflatun-beyazlı yönetim, milli futbolcunun kontratını 2032 yılına kadar uzatmayı planlıyor.