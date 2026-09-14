Inter-Udinese maçı ne zaman? Inter-Udinese maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A'nın 4. haftasında Inter ile Udinese karşı karşıya gelecek. Peki, Inter-Udinese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Inter-Udinese maçıyla ilgili tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.