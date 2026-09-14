Inter-Udinese maçı ne zaman? Inter-Udinese maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
İtalya Serie A'nın 4. haftasında Inter ile Udinese karşı karşıya gelecek. Peki, Inter-Udinese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Inter-Udinese maçıyla ilgili tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.
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İtalya Serie A'nın 4. haftasında Inter ile Udinese karşılaşacak. Mücadele öncesi Inter, topladığı 9 puanla 3. sırada yer alıyor. 4 puan toplayan Udinese ise 13. sırada bulunuyor.
INTER-UDINESE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
İtalya Serie A'nın 4. haftasında oynanacak Inter-Udinese maçı, 14 Eylül Pazartesi günü TSİ 21.45'te başlayacak. Mücadele S Sport Plus ve S Sport 2'den canlı yayınlanacak.
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