Como-Parma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Serie A'nın 4. haftasında Como ile Parma karşı karşıya gelecek. Peki, Como - Parma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Como - Parma maçına ilişkin tüm detaylar haberimizde...