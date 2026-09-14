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Como-Parma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Serie A'nın 4. haftasında Como ile Parma karşı karşıya gelecek. Peki, Como - Parma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Como - Parma maçına ilişkin tüm detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi:
Como-Parma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

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İtalya Serie A'da heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 4. hafta maçında Como ile Parma karşı karşıya gelecek.

Mücadele öncesi Como, topladığı 7 puanla 6. sırada bulunuyor. Henüz galibiyetle tanışamayan ve 1 puanı bulunan Parma ise 17. sırada yer alıyor.

COMO - PARMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Serie A'nın 4. haftasında oynanacak Como - Parma maçı, 14 Eylül Pazartesi günü TSİ 19.30'da başlayacak. Mücadele S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

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#İtalya Serie A #Serie A #Como #Parma
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