Como-Parma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?
Serie A'nın 4. haftasında Como ile Parma karşı karşıya gelecek. Peki, Como - Parma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Como - Parma maçına ilişkin tüm detaylar haberimizde...
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İtalya Serie A'da heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 4. hafta maçında Como ile Parma karşı karşıya gelecek.
Mücadele öncesi Como, topladığı 7 puanla 6. sırada bulunuyor. Henüz galibiyetle tanışamayan ve 1 puanı bulunan Parma ise 17. sırada yer alıyor.
COMO - PARMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Serie A'nın 4. haftasında oynanacak Como - Parma maçı, 14 Eylül Pazartesi günü TSİ 19.30'da başlayacak. Mücadele S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.
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