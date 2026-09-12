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Arsenal Sunderland deplasmanında galip!

Arsenal, Premier Lig’in 4. haftasında deplasmanda Sunderland’ı 2-0 mağlup ederek 4’te 4 yaptı.

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Arsenal Sunderland deplasmanında galip!

İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında Arsenal deplasmanda Sunderland'ı 2-0 mağlup etti.

Londra ekibine galibiyeti getiren golleri 58. dakikada Bruno Guiamaraes ve 90+8'de penaltıdan Bukayo Saka kaydetti. Ev sahibi ekipte Reinildo Mandava 90+6'da kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla birlikte Arsenal 4'te 4 yaparak 12 puana ulaştı. Sunderland ise 4 puanda kaldı.

Ligin sonraki haftasında Arsenal deplasmanda Brighton ile karşılaşacak. Sunderland ise Manchester City'e konuk olacak.

Ligde bugün oynanan diğer mücadelede, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Aston Villa sahasında Nottingham Forest'a 2-1 mağlup oldu.

"Devler Ligi"nde Fenerbahçe ile karşılaşacak Liverpool, sahasında Fulham ile golsüz berabere kalırken, Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Crystal Palace ise Ipswich Town'a 3-2 yenildi.

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