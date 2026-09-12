Milan, Lazio karşısında 2 dakikada geri döndü!

İtalya Serie A'da Lazio’nun 2-0 öne geçtiği maçta Milan, Diego Moreira’nın 65 ve 67. dakikalardaki golleriyle skoru eşitledi. Gennaro Gattuso yönetimindeki Lazio, sezonun ilk puan kaybını yaşadı.

İtalya Serie A'nın 4. haftasında Lazio ile Milan 2-2 berabere kaldı.

Lazio'nun 10. dakikada Matteo Cancellieri ve 39. dakikada Tijjani Noslin ile 2-0 öne geçtiği mücadelede, konuk takıma beraberliği getiren golleri 65 ve 67. dakikalarda Diego Moreira attı.

Sezona 3'te 3 yaparak başlayan Gennaro Gattuso yönetimindeki Lazio, ilk kez puan kaybı yaşarken Milan, üst üste ikinci bereberliğini elde etti.