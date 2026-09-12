Arda Güler’den Mbappe’ye asist! Real Madrid’den 4 gollü zafer
Real Madrid, La Liga’nın 5. haftasında Rayo Vallecano’yu 4-1 mağlup etti. Kylian Mbappe’nin iki golle yıldızlaştığı karşılaşmada Arda Güler, oyuna sonradan dahil olup milli yıldızın ikinci golünde asist yaptı.
İspanya La Liga'nın 5. haftasında Real Madrid sahasında Rayo Vallecano'yu 4-1 mağlup etti.
Bernabeu Stadı'nda oynanan mücadelede ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 14. dakikada penaltıdan Kylian Mbappe, 17. dakikada Alvaro Carreras, 35. dakikada Jude Bellingham ve 90+1'de tekrar sahneye çıkan Kylian Mbappe kaydetti. Konuk ekibin tek golü 51. dakikada Sergio Camello'dan geldi.
Real Madrid'de milli yıldız Arda Güler 72. dakikada Yan Diomande'nin yerine oyuna girdi Mbappe'nin golünde asiste imza attı.
Bu sonuçla birlikte Real Madrid 12 puana yükseldi. Rayo Vallecano ise 4 puanda kaldı.
Ligin sonraki haftasında Real Madrid deplasmanda Elche ile karşılaşacak. Rayo Vallecano ise Espanyol'u konuk edecek.
İŞTE ARDA'NIN ASİSTİ
Arda Güler'in asistinde Kylian Mbappe skoru 4-1'e getirdi! 🔥 pic.twitter.com/AzA6G2vjUG— S Sport Plus (@ssportplustr) September 12, 2026