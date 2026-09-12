Arda Güler’den Mbappe’ye asist! Real Madrid’den 4 gollü zafer

Real Madrid, La Liga’nın 5. haftasında Rayo Vallecano’yu 4-1 mağlup etti. Kylian Mbappe’nin iki golle yıldızlaştığı karşılaşmada Arda Güler, oyuna sonradan dahil olup milli yıldızın ikinci golünde asist yaptı.