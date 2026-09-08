Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trendyol Süper Lig'deki 4. hafta karşılaşmalarının ardından PFDK sevklerini duyurdu.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trendyol Süper Lig'deki 4. hafta karşılaşmalarının ardından PFDK sevklerini açıkladı.

Beşiktaşlı futbolcu Dusan Vlahovic "hakaret", Fenerbahçeli oyuncu Kerem Aktürkoğlu ise "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Buna ek olarak; Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk de "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Hukuk Müşavirliği'nce 08.09.2026 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

1- İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FK Kulübü futbolcusu UMUT DİLAN BOZOK'un 04.09.2026 tarihinde oynanan İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FK-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 05.09.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FK Kulübü teknik sorumlusu NURİ ŞAHİN'in aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 05.09.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 04.09.2026 tarihinde oynanan İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FK-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatının 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü idarecisi METİN ÖZTÜRK'ün müsabaka sonrası medyada yapmış olduğu beyanlarında yer alan "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü masörü BATUHAN ERKAN'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü masörü OZAN ABAYLI'nın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü masörü SERDAL YILMAZ'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü görevlisi MESTAN HÜSEYİN ÇİLEKÇİ'nin aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- ERZURUMSPOR FK Kulübü antrenörü ZİYA AKÇEKEN'in 05.09.2026 tarihinde oynanan ERZURUMSPOR FK-TÜMOSAN KONYASPOR Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 06.09.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 05.09.2026 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatının 53. maddesi uyarıncave "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü Başkanı AZİZ YILDIRIM'ın müsabaka sonrası medyada yapmış olduğu beyanlarında yer alan "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu MUHAMMED KEREM AKTÜRKOĞLU'nun müsabaka sonrası flaş röportajda yapmış olduğu açıklamalarında yer alan "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 05.09.2026 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatının 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü futbolcusu DUSAN VLAHOVIC'in aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- KASIMPAŞA A.Ş. Kulübü'nün 06.09.2026 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-AMED SPORTİF FAALİYETLER Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatının 53. maddesi uyarıncaPFDK'ya sevkine,

KASIMPAŞA A.Ş. Kulübü antrenörü İLKER PÜREN'in aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 07.09.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- KOCAELİSPOR Kulübü'nün 06.09.2026 tarihinde oynanan KOCAELİSPOR-SAMSUNSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2026-2027 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 6/5 ve EK-1 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 06.09.2026 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-GENÇLERBİRLİĞİ Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakası öncesi Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan tarafından kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yayınlanan paylaşımda yer alan "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü Başkanı ERTUĞRUL DOĞAN'ın müsabaka öncesinde kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yayınlanan paylaşımdaki açıklamalarda yer alan "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

9- GENÇLERBİRLİĞİ Kulübü teknik sorumlusu METİN DİYADİN'in 06.09.2026 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-GENÇLERBİRLİĞİ Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakası sonrası flaş röportajda ve basın toplantısında yapmış olduğu açıklamalarda yer alan "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

10- GÖZTEPE A.Ş. Kulübü'nün 07.09.2026 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatının 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

GÖZTEPE A.Ş. Kulübü futbolcusu OGÜN BAYRAK'ın aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 08.09.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

11- BANDIRMA SPOR Kulübü'nün 05.09.2026 tarihinde oynanan BANDIRMA SPOR-BOLUSPOR Trendyol 1. Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Stadyum Güvenlik Komitesi Talimatı-Stadyum Sınıflandırması Alt Detayları-117 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

12- ORFA YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. Kulübü antrenörü UMUT ESKİKÖY'ün 05.09.2026 tarihinde oynanan ORFA YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş.-EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR Trendyol 1. Lig müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 06.09.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

13- ANTALYASPOR A.Ş. Kulübü'nün 06.09.2026 tarihinde oynanan ANTALYASPOR A.Ş.-EKENLER BETON SİVASSPOR Trendyol 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatının 53. maddesi uyarınca ve "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatının 49. maddesi uyarıncaPFDK'ya sevkine,

ANTALYASPOR A.Ş. Kulübü Başkanı MUSTAFA ERGÜN'ün aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2026-2027 Sezonu TFF 1. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 8/4 maddesi uyarınca 08.09.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

ANTALYASPOR A.Ş. Kulübü idarecisi SERKAN SÜRER'in aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2026-2027 Sezonu TFF 1. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 8/4 maddesi uyarınca 08.09.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

ANTALYASPOR A.Ş. Kulübü idarecisi ALİ İZZET ŞENGEL'in aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2026-2027 Sezonu TFF 1. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 8/4 maddesi uyarınca 08.09.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

14- EKENLER BETON SİVASSPOR Kulübü'nün 06.09.2026 tarihinde oynanan ANTALYASPOR A.Ş.-EKENLER BETON SİVASSPOR Trendyol 1. Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2026-2027 Sezonu TFF 1. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 6/5 ve EK-1 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

15- BATMAN PETROL SPOR A.Ş. Kulübü'nün 06.09.2026 tarihinde oynanan BATMAN PETROL SPOR A.Ş.-MISIRLICOMTR FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. Trendyol 1. Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

BATMAN PETROL SPOR A.Ş. Kulübü antrenörü BERKAY FAHRİ BAYIR'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

16- MUĞLASPOR KULÜBÜ'nün 06.09.2026 tarihinde oynanan MUĞLASPOR KULÜBÜ-VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ Trendyol 1. Lig müsabakasındaki "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

17- TURKA ESENLER EROKSPOR Kulübü futbolcusu MAME MOR FAYE'nin 07.09.2026 tarihinde oynanan TURKA ESENLER EROKSPOR-METRO HOLDİNG KAYSERİSPOR Trendyol 1. Lig müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 08.09.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

18- MANİSA FUTBOL KULÜBÜ'nün 07.09.2026 tarihinde oynanan MANİSA FUTBOL KULÜBÜ-BURSASPOR Trendyol 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatının 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatının 52. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatının 46. maddesi ile Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatı'nın 8 ve 9. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine,

MANİSA FUTBOL KULÜBÜ teknik sorumlusu SELMAN COŞKUN'un aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 08.09.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

MANİSA FUTBOL KULÜBÜ kaleci antrenörü ŞENOL KARAGÖL'ün aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 08.09.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

19- BURSASPOR Kulübü'nün 07.09.2026 tarihinde oynanan MANİSA FUTBOL KULÜBÜ-BURSASPOR Trendyol 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatının 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatının 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

20- MARDİN 1969 SPOR Kulübü'nün 07.09.2026 tarihinde oynanan MARDİN 1969 SPOR-BODRUM FK Trendyol 1. Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2026-2027 Sezonu TFF 1. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 6/5 ve EK-1 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

21- BODRUM FK Kulübü'nün 07.09.2026 tarihinde oynanan MARDİN 1969 SPOR-BODRUM FK Trendyol 1. Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2026-2027 Sezonu TFF 1. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 6/5 ve EK-1 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

22- KCT 1461 TRABZON FK Kulübü'nün 06.09.2026 tarihinde oynanan KCT 1461 TRABZON FK-SAKARYASPOR A.Ş. Nesine 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatının 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

23- ERZİNCAN FUTBOL YATIRIMLARI A.Ş. Kulübü futbolcusu MERT ÇÖLGEÇEN'in 06.09.2026 tarihinde oynanan ADANA 01 FUTBOL KULÜBÜ SK-ERZİNCAN FUTBOL YATIRIMLARI A.Ş. Nesine 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 07.09.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

24- HATAYSPOR Kulübü'nün 06.09.2026 tarihinde oynanan HATAYSPOR-GÜZİDE GEBZE SPOR KULÜBÜ Nesine 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Stadyum Güvenlik Komitesi Talimatı-Stadyum Sınıflandırması Alt Detayları-117 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

HATAYSPOR Kulübü antrenörü KORHAN ATAAŞIK'ın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 07.09.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

25- KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR Kulübü'nün 06.09.2026 tarihinde oynanan KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR-ANKARASPOR Nesine 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

26- MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ'nün 06.09.2026 tarihinde oynanan MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ-İNEGÖL KAFKAS SPOR KULÜBÜ Nesine 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Stadyum Güvenlik Komitesi Talimatı-Stadyum Sınıflandırması Alt Detayları-117 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

27- ISBAŞ ISPARTA 32 SPOR KULÜBÜ'nün 06.09.2026 tarihinde oynanan ISBAŞ ISPARTA 32 SPOR KULÜBÜ-ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Nesine 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatının 53. maddesi uyarıncave "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

28- ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Kulübü'nün 06.09.2026 tarihinde oynanan ISBAŞ ISPARTA 32 SPOR KULÜBÜ-ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Nesine 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Sağlık Ekiplerinin Yapılanmaları ve İşleyişleri Talimatı'nın 5/d maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

29- KDZ.EREĞLİ 1980 SPOR KULÜBÜ'nün 06.09.2026 tarihinde oynanan KDZ.EREĞLİ 1980 SPOR KULÜBÜ-FATSA BELEDİYESPOR Nesine 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Sağlık Ekiplerinin Yapılanmaları ve İşleyişleri Talimatı'nın 5/d maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

30- YALOVA FK 77 SPOR KULÜBÜ'nün 06.09.2026 tarihinde oynanan YALOVA FK 77 SPOR KULÜBÜ-TOKAT BELEDİYE SPOR KULÜBÜ Nesine 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Yayın Talimatı'nın 12. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

31- DÜZCE CAM DÜZCESPOR Kulübü idarecisi TAŞKIN KORKMAZ'ın 06.09.2026 tarihinde oynanan ORDUSPOR 1967 A.Ş.-DÜZCE CAM DÜZCESPOR Nesine 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 08.09.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

32- KARABÜK İDMANYURDU SPOR Kulübü'nün 06.09.2026 tarihinde oynanan KARABÜK İDMANYURDU SPOR-KARTAL BULVAR KARTALİMEN SPOR A.Ş. Nesine 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

33- SÖKE 1970 SPOR KULÜBÜ antrenörü İSMAİL EDİŞ'in 05.09.2026 tarihinde oynanan BURSA YILDIRIM SPOR KULÜBÜ-SÖKE 1970 SPOR KULÜBÜ Nesine 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 06.09.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

SÖKE 1970 SPOR KULÜBÜ kaleci antrenörü ZEKİ EREN'in aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 06.09.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

34- ETİMESGUT SPOR KULÜBÜ'nün 06.09.2026 tarihinde oynanan ETİMESGUT SPOR KULÜBÜ-KARŞIYAKA Nesine 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2026-2027 Sezonu TFF 3. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 8/10 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

35- KARŞIYAKA Kulübü'nün 06.09.2026 tarihinde oynanan ETİMESGUT SPOR KULÜBÜ-KARŞIYAKA Nesine 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi, Sağlık Ekiplerinin Yapılanmaları ve İşleyişleri Talimatı'nın 5/d maddesi ve Sportif Ekipman Talimatı'nın 4/2 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

36- BALIKESİRSPOR Kulübü'nün 06.09.2026 tarihinde oynanan BALIKESİRSPOR-BUCASPOR 1928 Nesine 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

37- BUCASPOR 1928 Kulübü'nün 06.09.2026 tarihinde oynanan BALIKESİRSPOR-BUCASPOR 1928 Nesine 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Sağlık Ekiplerinin Yapılanmaları ve İşleyişleri Talimatı'nın 5/d maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

38- UŞAK SPOR A.Ş. Kulübü'nün 06.09.2026 tarihinde oynanan BİGASPOR-UŞAK SPOR A.Ş Nesine 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Sağlık Ekiplerinin Yapılanmaları ve İşleyişleri Talimatı'nın 5/d maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

39- BİTLİS 1916 FUTBOL SPOR KULÜBÜ'nün 06.09.2026 tarihinde oynanan BİTLİS 1916 FUTBOL SPOR KULÜBÜ-1964 SİLİFKE SPOR KULÜBÜ Nesine 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi, Stadyum ve Güvenlik Komitesi Talimatı - Stadyum ve Güvenlik Genel Kriterleri -H maddesi, 2026-2027 Sezonu TFF 3. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 5/4 maddesi ve Stadyum Güvenlik Komitesi Talimatı-Stadyum Sınıflandırması Alt Detayları-117 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

40- YENİ MALATYASPOR Kulübü'nün 06.09.2026 tarihindeki YENİ MALATYASPOR-KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ Nesine 3. Lig 3. Grup müsabakasına çıkmaması nedeniyle Futbol Müsabaka Talimatı'nın 24/1-a maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

41- ADANASPOR A.Ş. Kulübü antrenörü EMRE TORAMAN'ın 06.09.2026 tarihinde oynanan ADANASPOR A.Ş.-NİĞDE BELEDİYE SPOR Nesine 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "cezaya uyulmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 50. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine, (Hali hazırda cezalı)

ADANASPOR A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu VOLKAN ÖZTÜRK'ün aynı müsabakadaki "cezaya uyulmamasına iştiraki" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 50. maddesi uyarınca 08.09.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

42- KIRIKKALE FK SPOR KULÜBÜ'nün 06.09.2026 tarihinde oynanan KIRIKKALE FK SPOR KULÜBÜ-HALİL BAYRAM İNŞAAT KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR Nesine 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Stadyum Güvenlik Komitesi Talimatı-Stadyum Sınıflandırması Alt Detayları-117 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

43- YOZGAT BELEDİYESİ BOZOK SPOR Kulübü'nün 06.09.2026 tarihinde oynanan YOZGAT BELEDİYESİ BOZOK SPOR-EJDEROĞLU KIRŞEHİR FUTBOL SPOR KULÜBÜ Nesine 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatının 53. maddesi uyarıncave "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

44- YENİ MERSİN İDMANYURDU FUTBOL A.Ş. Kulübü'nün 06.09.2026 tarihinde oynanan YENİ MERSİN İDMANYURDU FUTBOL A.Ş.-ETİ GÜBRE MAZIDAĞI FOSFAT SPOR Nesine 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2026-2027 Sezonu TFF 3. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 5/1 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.