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Futbolda Ballon d'Or adayları açıklandı!

Futbol dünyasının en prestijli bireysel ödülü olan Ballon d'Or için adaylar resmen duyuruldu. İşte listede yer alan isimler...

Giriş Tarihi:
Futbolda Ballon d'Or adayları açıklandı!

Futbolda yılın en iyilerine verilen Ballon d'Or ödülleri için bu yılın aday gösterilen isimleri belli oldu. Yılın en iyi oyuncularının yanı sıra en iyi kulüp, teknik direktör ve kaleci gibi kategorilerde de ödüllerin sahiplerini bulacağı tören, 26 Ekim'de Londra'da gerçekleştirilecek. İşte 2026 Ballon d'Or adayları...

YILIN OYUNCUSU ADAYLARI

Ousmane Dembele, Marc Cucurella, Pau Cubarsi, Jude Bellingham, Bruno Fernandes, Luis Diaz, Gabriel, Erling Haaland, Achraf Hakimi, Harry Kane, Khvicha Kvaratskhelia, Lamine Yamal, Sadio Mane, Marquinhos, Lautaro Martinez, Kylian Mbappe, Lionel Messi, Nuno Mendes, Michael Olise, Joao Neves, Willian Pacho, Julian Quinones, Declan Rice, Rodri, Dayot Upamecano, Ferran Torres, Fabian Ruiz, William Saliba, Vinicius Jr, Vitinha.

Futbolda Ballon d'Or adayları açıklandı! - 1

YILIN KULÜBÜ ADAYLARI

Arsenal, Bayern Münih, Bodo/Glimt, Flamengo, PSG

YILIN TEKNİK DİREKTÖRÜ ADAYLARI

Mikel Arteta, Luis de la Fuente, Unai Emery, Vincent Kompany, Luis Enrique

YILIN KALECİSİ ADAYLARI

Yassine Bounou (Al Hilal), Thibaut Courtois (Real Madrid), Gregor Kobel (Borussia Dortmund), Joan Garcia (Barcelona), Edouard Mendy (Al Ahli), Emiliano Martinez (Chelsea), David Raya (Arsenal), Matvey Safonov (PSG), Unai Simon (Athletic Bilbao), Vozinha (Colo Colo)

YILIN GENÇ OYUNCUSU ADAYLARI

Kerim Alajbegovic (Juventus), Ayyoub Bouaddi (Manchester City), Pau Cubarsi (Barcelona), Yan Diomande (Real Madrid), Lennart Karl (Bayern Münih), Eli Junior Kroupi (Bournemouth), Lamine Yamal (Barcelona), Johan Manzambi (Aston Villa), Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen), Warren Zaire-Emery (PSG)

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