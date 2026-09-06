Serie A'da puan hasreti çeken Parma ve Monza karşılaşıyor. Mücadelenin saati ve yayın kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor.

Parma-Monza maçını takip etmek için tıklayınız..

İtalya Serie A'da heyecan 3. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Parma, sahasında Monza'yı konuk edecek. Sezona istediği başlangıcı yapamayan iki ekip, ilk puanlarını almak için sahaya çıkacak. Futbolseverler ise karşılaşma öncesinde "Parma - Monza maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Parma, Serie A'da sezonun ilk iki haftasında istediği sonuçları alamadı. Sarı-lacivertli ekip, ilk hafta sahasında Cagliari'ye mağlup olurken ikinci haftada Juventus deplasmanından da puansız döndü. Parma'nın yeni sezondaki tek galibiyeti ise İtalya Kupası'nda geldi. Ancak ekip, hafta içinde Cremonese karşısında aldığı mağlubiyetle kupaya veda etti. Ev sahibi ekip için Monza karşılaşması, ligde kötü başlangıcı tersine çevirmek adına önemli bir fırsat olacak.

PARMA - MONZA MAÇI SAAT KAÇTA?

Parma - Monza karşılaşması 6 Eylül Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.

PARMA - MONZA MAÇI HANGİ KANALDA?

Parma - Monza maçı Türkiye'de S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

PARMA - MONZA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Serie A'nın 3. haftasındaki Parma - Monza karşılaşması, Parma'nın sahası olan Ennio Tardini Stadyumu'nda oynanacak.

PARMA - MONZA MAÇININ HAKEMİ BELLİ OLDU

Serie A'nın 3. haftasında oynanacak Parma - Monza karşılaşmasını Federico La Penna yönetecek.

PARMA - MONZA MAÇINI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ