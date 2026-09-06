İtalya Serie A'da 3. hafta heyecanında Bologna ile Sassuolo, Emilia derbisinde kozlarını paylaşacak. Sezona iki mağlubiyetle başlayan ve henüz puanla tanışamayan Bologna, sahasında Sassuolo karşısında kötü gidişata son vermek istiyor.

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İtalya Serie A'da 3. hafta heyecanı devam ediyor. Bologna ile Sassuolo, Emilia derbisinde karşı karşıya gelecek. Sezona farklı başlangıçlar yapan iki ekip, kritik mücadelede üç puan için sahaya çıkacak. Futbolseverler ise maç öncesinde "Bologna - Sassuolo maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Bologna, Serie A'nın ilk iki haftasında istediği başlangıcı yapamadı. Yeni teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki Bologna, sezonun ilk resmi maçında Lazio'ya sahasında 1-0 mağlup oldu. Rossoblu, ikinci lig maçında ise Atalanta deplasmanına çıktı. Bologna, bu mücadeleden de 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

BOLOGNA - SASSUOLO MAÇI SAAT KAÇTA?

Bologna - Sassuolo karşılaşması 6 Eylül Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

BOLOGNA - SASSUOLO MAÇI HANGİ KANALDA?

Bologna - Sassuolo maçı S Sport Plus ve S Sport 2 üzerinden canlı takip edilebilecek.

BOLOGNA GOL YOLLARINDA ZORLANIYOR

Bologna'nın yeni sezondaki en önemli sorunlarından biri hücumdaki üretkenlik oldu. Kullanıcının paylaştığı kaynak metne göre takım, önemli hücum oyuncularının ayrılmasının ardından ilk haftalarda yalnızca yedi isabetli şut üretebildi. Bologna'nın yeni transferlerinin de henüz tam olarak hazır olmaması, teknik heyetin önündeki önemli konular arasında bulunuyor. Sassuolo karşılaşması bu nedenle ev sahibi ekip açısından yalnızca bir derbi değil, aynı zamanda sezonun ilk puanlarını kazanma fırsatı niteliği taşıyor.

SASSUOLO SEZONA NASIL BAŞLADI?

Sassuolo ise Bologna'ya kıyasla Serie A'ya daha iyi bir başlangıç yaptı. Güncel puan durumuna göre Sassuolo, ilk iki haftada 3 puan topladı ve Bologna'nın üzerinde yer alıyor. Takımın ilk iki maçtaki gol averajı da Bologna'ya göre daha iyi durumda.

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