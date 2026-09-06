Jamie Vardy, 39 yaşında Burnley'e transfer oldu

İngiliz futbolcu Jamie Vardy, 39 yaşında İngiltere Championship ekibi Burnley'ye transfer oldu.

Geçtiğimiz sezonu İtalya'nın Cremonese takımında geçiren Jamie Vardy'nin yeni takımı belli oldu. 39 yaşında İngiliz futbolcu, Championship ekibi Burnley'ye transfer oldu. Kulüpten yapılan açıklamada, tecrübeli futbolcuyla sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığı belirtildi.

Vardy, 13 sezon boyunca formasını giydiği Leicester City ile birer İngiltere Premier Lig, İngiltere Süper Kupası ve Federasyon Kupası (FA Cup) kazanmıştı.