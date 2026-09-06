Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Barcelona, La Liga’nın 4. haftasında Valencia’yı deplasmanda farklı mağlup etti.

İspanya La Liga'nın 4. haftasında Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Barcelona, deplasmanda Valencia'yı 5-0 mağlup etti.

Mestalla Stadyumu'nda oynanan maçta konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Lamine Yamal, 22. dakikada Fermin Lopez, 50. dakikada Raphinha, 79. dakikada Pedri ve 84. dakikada tekrar sahneye çıkan Lamine Yamal kaydetti.

Bu sonuçla birlikte 4'te 4 ile yoluna devam eden Barcelona 12 puana yükseldi. Valencia ise 1 puanda kaldı.

LA LIGA'DA GELECEK MAÇ

Ligin sonraki maçında Barcelona, Levante'ye konuk olacak. Valencia ise deplasmanda Sevilla ile karşılaşacak.