CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

Galatasaray'ın rakibi Barcelona'dan Mestalla'da şov!

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Barcelona, La Liga’nın 4. haftasında Valencia’yı deplasmanda farklı mağlup etti.

Giriş Tarihi:
Galatasaray'ın rakibi Barcelona'dan Mestalla'da şov!

İspanya La Liga'nın 4. haftasında Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Barcelona, deplasmanda Valencia'yı 5-0 mağlup etti.

Mestalla Stadyumu'nda oynanan maçta konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Lamine Yamal, 22. dakikada Fermin Lopez, 50. dakikada Raphinha, 79. dakikada Pedri ve 84. dakikada tekrar sahneye çıkan Lamine Yamal kaydetti.

Bu sonuçla birlikte 4'te 4 ile yoluna devam eden Barcelona 12 puana yükseldi. Valencia ise 1 puanda kaldı.

LA LIGA'DA GELECEK MAÇ

Ligin sonraki maçında Barcelona, Levante'ye konuk olacak. Valencia ise deplasmanda Sevilla ile karşılaşacak.

#Valencia #La Liga #Lamine Yamal #Levante #Sevilla #Raphinha #Pedri #İspanya La Liga #Şampiyonlar Ligi #Barcelona #Galatasaray
A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
Jamie Vardy, Burnley'ye transfer oldu
Sonraki Haber
Jamie Vardy, Burnley'ye transfer oldu