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Manchester United son dakikada yıkıldı! Everton karşısında 2-2’lik şok

İngiltere Premier Lig’in 3. haftasında Manchester United, deplasmanda Everton karşısında 2-2 berabere kaldı.

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Manchester United son dakikada yıkıldı! Everton karşısında 2-2’lik şok

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 3. haftasında Manchester United deplasmanda Everton ile kozlarını paylaştı. Manchester ekibi bu maçtan 2-2'lik skorla beraberlikle ayrıldı.

Karşılaşmada Manchester United'in gollerini; 47'de Bryan Mbeumo ve 88'de Benjamin Sesko kaydetti. Everton'un gollerini ise 83. dakikada Tyrique George ve 90+6'da Ainsley Maitland-Niles attı.

Bu gollerle karşılaşma 2-2'lik beraberlikle son buldu. Mücadelenin ardından Manchester United ligde 4 puanla 11. sırada bulunuyor. Everton ise 5 puanla 8. sırada yer alıyor.

#Manchester United #Everton #Benjamin Sesko
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