Premier Lig'de Everton ile Manchester United karşı karşıya geliyor. 6 Eylül Pazar günü oynanacak mücadelede futbolseverler maçın başlama saatini ve yayın kanalını araştırıyor. İşte Everton Manchester United maçının saati ve canlı yayın bilgileri...

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Premier Lig'de heyecan 3. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Haftanın dikkat çeken mücadelelerinden birinde Everton ile Manchester United karşı karşıya gelecek. Futbolseverler maç öncesinde "Everton Manchester United maçı saat kaçta, hangi kanalda?" ve "Everton Manchester United maçı izle" aramalarına yöneldi. Peki Everton Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Karşılaşma hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte merak edilen tüm detaylar...

EVERTON - MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN?

Premier Lig'in 2026-2027 sezonunda heyecan devam ediyor. Ligin 3. haftasında Everton ile Manchester United kozlarını paylaşacak. Everton Manchester United maçı 6 Eylül 2026 Pazar günü oynanacak.

EVERTON - MANCHESTER UNITED MAÇI SAAT KAÇTA?

Everton Manchester United karşılaşması Türkiye saatiyle 16.00'da başlayacak. Mücadele İngiltere'de bulunan Hill Dickinson Stadium'da oynanacak.

EVERTON - MANCHESTER UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?

Everton ile Manchester United arasındaki Premier Lig mücadelesinin Türkiye'deki yayıncısı beIN SPORTS olarak belirtiliyor.

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