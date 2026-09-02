Almanya Kupası'nda heyecan devam ederken gözler Osnabrück ile Bayern Münih arasındaki mücadeleye çevrildi. DFB-Pokal'ın ilk turunda karşı karşıya gelecek iki ekip, tur bileti için sahaya çıkacak. Özellikle “Osnabrück Bayern Münih maçı saat kaçta, hangi kanalda?” ve “Osnabrück Bayern Münih maçı izle” aramaları futbolseverlerin gündeminde. Peki Osnabrück-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Karşılaşma hangi kanalda yayınlanacak? İşte mücadeleye ilişkin tüm detaylar A Spor'da!

Osnabrück-Bayern Münih maçını takip etmek için tıklayınız...

DFB-Pokal'da ilk tur heyecanı devam ediyor. Almanya Kupası'nın dikkat çeken eşleşmelerinden birinde VfL Osnabrück ile Bayern Münih kozlarını paylaşacak. Osnabrück Bayern Münih maçı 2 Eylül 2026 Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşma, Osnabrück'ün sahası Bremer Brücke'de gerçekleştirilecek. Bayern Münih'in resmi maç sayfasında da mücadele DFB-Pokal 1. tur karşılaşması olarak yer alıyor. Bayern Münih, Almanya Kupası'nda son şampiyon olarak sahaya çıkacak. Bavyera ekibi geçtiğimiz sezon DFB-Pokal'ı kazanarak kupayı 21. kez müzesine götürmüştü. Peki Osnabrück-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Karşılaşma hangi kanalda yayınlanacak? İşte maça dair tüm bilgiler A Spor'da...

OSNABRUCK - BAYERN MUNIH MAÇI SAAT KAÇTA?

Osnabrück Bayern Münih maçı saat 20.45'te başlayacak.

OSNABRUCK - BAYERN MUNIH MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma S Sport platformunda canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

VfL Osnabruck muhtemel 11: Krumrey, Fabinski, Muller, Wiemann, Kammerbauer, Wagner, Jacobsen Badjie, Beck, Munst, Meissne

Bayern Munich muhtemel 11: Urbig, Laimer, Ito, Tah, Stanisic, Bischof, Pavlovic, Karl, Saibari, Diaz, Ibrahimovic

BAYERN MUNIH DFB-POKAL'DA KUPAYI KORUMAK İSTİYOR

Bayern Münih, Osnabrück karşısında DFB-Pokal'daki şampiyonluk unvanını korumak için sahaya çıkacak. Bavyera temsilcisi geçen sezon finalde Stuttgart'ı mağlup ederek Almanya Kupası'nı kazanmış ve kulüp tarihindeki 21. DFB-Pokal şampiyonluğunu elde etmişti. Bu nedenle Osnabrück karşılaşması Bayern açısından yeni sezonun kupa yolculuğundaki ilk adım olacak.

OSNABRUCK BAYERN MUNIH MAÇI ÖNCESİ SON DURUM

Osnabrück, Bayern Münih gibi Almanya futbolunun en güçlü ekiplerinden birini sahasında ağırlayacak. Ev sahibi ekip için karşılaşmanın ayrı bir anlamı da bulunuyor. Osnabrück ile Bayern Münih daha önce de Almanya Kupası'nda karşı karşıya geldi. Osnabrück, 1978 yılında Bayern'i deplasmanda 5-4 mağlup ederek kulüp tarihinin en önemli kupa sürprizlerinden birine imza atmıştı. VfL Osnabrück, yaklaşan karşılaşma için hazırladığı özel formayla da bu tarihi galibiyete gönderme yaptı.

Yaklaşık 48 yıl sonra iki takımın yeniden DFB-Pokal'da karşılaşacak olması, mücadeleye ayrı bir hikâye katıyor.

OSNABRUCK BAYERN MUNIH MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Osnabrück Bayern Münih karşılaşmasına Bremer Brücke ev sahipliği yapacak. VfL Osnabrück'ün resmi açıklamasına göre mücadele tamamen dolu tribünler önünde oynanacak.

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