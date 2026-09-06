Arsenal - Chelsea maçı izle! Saat kaçta, hangi kanalda?

Premier Lig'de Arsenal ile Chelsea kozlarını paylaşacak. 6 Eylül Pazar günü oynanacak Londra derbisinin başlama saati ve yayın kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte Arsenal Chelsea maçının tüm yayın detayları...