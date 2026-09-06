Arsenal - Chelsea maçı izle! Saat kaçta, hangi kanalda?
Premier Lig'de Arsenal ile Chelsea kozlarını paylaşacak. 6 Eylül Pazar günü oynanacak Londra derbisinin başlama saati ve yayın kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte Arsenal Chelsea maçının tüm yayın detayları...
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Premier Lig'de futbolseverlerin heyecanla beklediği Londra derbisinde Arsenal ile Chelsea karşı karşıya geliyor. Ligin 3. haftasında oynanacak mücadele öncesinde taraftarlar "Arsenal Chelsea maçı saat kaçta, hangi kanalda?" ve "Arsenal Chelsea maçı izle" aramalarına yöneldi. Peki Arsenal Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Kritik mücadele hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmaya ilişkin tüm detaylar...
ARSENAL - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN?
Premier Lig'de 2026-2027 sezonu heyecanı devam ediyor. Sezonun 3. haftasında futbolseverlerin merakla beklediği Arsenal-Chelsea karşılaşması oynanacak. Arsenal Chelsea 6 Eylül 2026 Pazar günü karşı karşıya gelecek.
ARSENAL - CHELSEA MAÇI SAAT KAÇTA?
Arsenal ile Chelsea arasındaki Premier Lig mücadelesi Türkiye saatiyle 18.30'da başlayacak.
ARSENAL - CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?
Arsenal Chelsea maçı beIN SPORTS üzerinden canlı olarak ekranlara gelecek.
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