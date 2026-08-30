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Fenerbahçe'nin de listesindeydi! Körfez ekibine transfer oldu

Transfer döneminde adı Fenerbahçe ile de anılan İngiliz golcü Ollie Watkins, Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal'e transfer oldu. İşte detaylar...

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Fenerbahçe'nin de listesindeydi! Körfez ekibine transfer oldu

Transfer döneminde adı bir süre Fenerbahçe ile de anılan Aston Villa'nın İngiliz golcüsü Ollie Watkins, Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal'e transfer oldu.

Al Hilal Kulübünden yapılan açıklamada, 30 yaşındaki futbolcuyla anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Ollie Watkins, 2020 yılından beri formasını giydiği İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa ile geçen yıl UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadı.

İngiliz basınına göre, Al Hilal bu transfer için Aston Villa'ya 50 milyon sterlin ödeyecek.

#Suudi Arabistan #Körfez #Ollie Watkins #Aston Villa #Al Hilal #Fenerbahçe #UEFA Avrupa Ligi
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