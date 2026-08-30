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Arda Güler attı Real Madrid farklı kazandı!

İspanya La Liga'nın 3. haftasında Real Madrid, Arda Güler'in de gol attığı karşılaşmada Malaga'yı farklı mağlup etti. İşte detaylar...

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Arda Güler attı Real Madrid farklı kazandı!

İspanya La Liga'nın 3. haftasında Real Madrid, sahasında Malaga'yı konuk etti. Eflatun-beyazlılar, taraftarı önünde oynadığı karşılaşmadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Jude Bellingham, 26. dakikada Malaga kalecisi Alfonso Herrero (kendi kalesine) ve 30. dakikada Kylian Mbappe kaydetti. 87. dakikada Bellingham'ın yerine oyuna dahil olan Arda Güler ise 90. dakikada attığı golle skoru belirledi.

Bu sonuçla ligde 3'te 3 yapan Real Madrid, puanını 9'a yükseltti. Henüz galibiyetle tanışamayan Malaga ise 1 puanda kaldı.

İŞTE ARDA'NIN GOLÜ

#İspanya La Liga #Arda Güler #Kylian Mbappe #Real Madrid #Jude Bellingham
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