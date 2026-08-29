Sassuolo - Torino maçı ne zaman ve saat kaçta? Sassuolo - Torino maçı hangi kanalda?
Serie A'nın 2. haftasında Torino deplasmanda Sassuolo'ya konuk olacak. Peki, Sassuolo - Torino maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Sassuolo - Torino maçıyla ilgili detaylar haberimizde...
İtalya Serie A'nın 2. haftasında sahasında Torino'yu konuk edecek olan Sassuolo'da gözler kritik mücadeleye çevrildi.
Alberto Aquilani'nin öğrencileri bu kritik mücadeleden mutlaka 3 puanla ayrılarak ligdeki ilk galibiyetini almak istiyor. Sassuolo, sezonun ilk haftasında deplasmanda Atalanta'ya 2-1 mağlup oldu.
Torino ise sezona Milan karşısında sahasında alınan 2-1'lik mağlubiyet ile başladı. Torino, Sassuolo karşısında sahadan puan veya puanlarla ayrılmayı hedefliyor.
İşte Sassuolo-Torino maçı öncesi tüm önemli detaylar...
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SASSUOLO-TORINO MAÇI NE ZAMAN?
Sassuolo-Torino maçı 29 Ağustos Cumartesi (Bugün) oynanacak.
SASSUOLO-TORINO MAÇI HANGİ KANALDA?
Sassuolo-Torino maçı S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlanacak.
SASSUOLO-TORINO MAÇI SAAT KAÇTA?
Kritik karşılaşma TSİ 19.30'da başlayacak.