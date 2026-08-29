Sassuolo - Torino maçı ne zaman ve saat kaçta? Sassuolo - Torino maçı hangi kanalda?

Serie A'nın 2. haftasında Torino deplasmanda Sassuolo'ya konuk olacak. Peki, Sassuolo - Torino maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Sassuolo - Torino maçıyla ilgili detaylar haberimizde...