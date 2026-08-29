Fiorentina - Frosinone maçı ne zaman ve saat kaçta? Fiorentina - Frosinone maçı hangi kanalda?
Serie A'nın 2. haftasında Frosinone deplasmanda Fiorentina'ya konuk olacak. Peki, Fiorentina - Frosinone maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Fiorentina - Frosinone maçıyla ilgili detaylar haberimizde...
İtalya Serie A'nın 2. haftasında sahasında Frosinone'yi konuk edecek olan Fiorentina'da gözler kritik mücadeleye çevrildi.
Fiorentina, bu kritik mücadeleden mutlaka 3 puanla ayrılarak ligdeki ilk galibiyetini almak istiyor. Fiorentina, sezonun ilk haftasında deplasmanda Roma'ya 4-0 mağlup oldu.
Frosinone ise sezona Juventus karşısında sahasında alınan 1-0'lık mağlubiyet ile başladı. Frosinone, Fiorentina karşısında sahadan puan veya puanlarla ayrılmayı hedefliyor.
İşte Fiorentina-Frosinone maçı öncesi tüm önemli detaylar...
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FIORENTINA-FROSINONE MAÇI NE ZAMAN?
Fiorentina-Frosinone maçı 29 Ağustos Cumartesi (Bugün) oynanacak.
FIORENTINA-FROSINONE MAÇI HANGİ KANALDA?
Fiorentina-Frosinone maçı S Sport 2 ve S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlanacak.
FIORENTINA-FROSINONE MAÇI SAAT KAÇTA?
Kritik karşılaşma TSİ 19.30'da başlayacak.