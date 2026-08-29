Fiorentina - Frosinone maçı ne zaman ve saat kaçta? Fiorentina - Frosinone maçı hangi kanalda?

Serie A'nın 2. haftasında Frosinone deplasmanda Fiorentina'ya konuk olacak. Peki, Fiorentina - Frosinone maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Fiorentina - Frosinone maçıyla ilgili detaylar haberimizde...