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Monza - Udinese maçı ne zaman ve saat kaçta? Monza - Udinese maçı hangi kanalda?

Serie A'nın 2. haftasında Udinese deplasmanda Monza'ya konuk olacak. Peki, Monza - Udinese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Monza - Udinese maçıyla ilgili detaylar haberimizde...

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Monza - Udinese maçı ne zaman ve saat kaçta? Monza - Udinese maçı hangi kanalda?

İtalya Serie A'nın 2. haftasında sahasında Udinese'yi konuk edecek olan Monza'da gözler kritik mücadeleye çevrildi.

Monza, bu kritik mücadeleden mutlaka 3 puanla ayrılarak ligdeki ilk galibiyetini almak istiyor. Monza, sezonun ilk haftasında deplasmanda Inter'e 4-1 mağlup oldu.

Udinese ise sezona Como karşısında sahasında alınan 1-1'lik beraberlik ile başladı. Udinese, Monza karşısında sahadan puan veya puanlarla ayrılmayı hedefliyor.

İşte Monza-Udinese maçı öncesi tüm önemli detaylar...

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MONZA-UDINESE MAÇI NE ZAMAN?

Monza-Udinese maçı 29 Ağustos Cumartesi (Bugün) oynanacak.

MONZA-UDINESE MAÇI HANGİ KANALDA?

Monza-Udinese maçı S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlanacak.

MONZA-UDINESE MAÇI SAAT KAÇTA?

Kritik karşılaşma TSİ 19.30'da başlayacak.

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