Monza - Udinese maçı ne zaman ve saat kaçta? Monza - Udinese maçı hangi kanalda?

Serie A'nın 2. haftasında Udinese deplasmanda Monza'ya konuk olacak. Peki, Monza - Udinese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Monza - Udinese maçıyla ilgili detaylar haberimizde...