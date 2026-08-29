Juventus - Parma maçı ne zaman ve saat kaçta? Juventus - Parma maçı hangi kanalda?
Serie A'nın 2. haftasında Parma deplasmanda Juventus'a konuk olacak. Peki, Juventus - Parma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Juventus - Parma maçıyla ilgili detaylar haberimizde...
İtalya Serie A'nın 2. haftasında sahasında Parma'yı konuk edecek olan Juventus'ta gözler kritik mücadeleye çevrildi.
Luciano Spalletti'nin öğrencileri bu kritik mücadeleden mutlaka 3 puanla ayrılarak lige 2'de 2 ile başlamak istiyor. Juventus, sezonun ilk haftasında deplasmanda Frosinone'yi 1-0 mağlup etti.
Parma ise sezona Cagliari karşısında evinde aldığı 1-0'lık mağlubiyet ile başladı. Parma, Juventus karşısında sahadan puan veya puanlarla ayrılmayı hedefliyor.
İşte Juventus-Parma maçı öncesi tüm önemli detaylar...
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JUVENTUS-PARMA MAÇI NE ZAMAN?
Juventus-Parma maçı 29 Ağustos Cumartesi (Bugün) oynanacak.
JUVENTUS-PARMA MAÇI HANGİ KANALDA?
Juventus-Parma maçı S Sport 2 ve S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlanacak.
JUVENTUS-PARMA MAÇI SAAT KAÇTA?
Kritik karşılaşma TSİ 21.45'te başlayacak.