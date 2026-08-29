Juventus - Parma maçı ne zaman ve saat kaçta? Juventus - Parma maçı hangi kanalda?

Serie A'nın 2. haftasında Parma deplasmanda Juventus'a konuk olacak. Peki, Juventus - Parma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Juventus - Parma maçıyla ilgili detaylar haberimizde...