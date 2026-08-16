Lens tarih yazdı! PSG’yi devirip Süper Kupa’yı kazandı

Fransa Süper Kupası finalinde Lens, Florian Thauvin’in golüyle Paris Saint-Germain’i 1-0 mağlup ederek kupayı tarihinde ilk kez müzesine götürdü.

Fransa Süper Kupası finalinde Lens, maçın büyük bölümünü 10 kişi tamamlamasına rağmen Paris Saint-Germain'i 1-0 mağlup etti ve kupayı tarihinde ilk kez müzesine götürdü.

Bollaert-Delelis Stadyumu'nda oynanan maçta Lens'e galibiyete getiren golü 32. dakikada Florian Thauvin kaydetti.

Lens'te Kyllian Antonio 39. dakikada kırmızı kart görürken, PSG'de Nuno Mendes 87. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.



Bu sonuçla birlikte zafere ulaşan Lens, yeni sezona moralli başlamış oldu.

