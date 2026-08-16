Espanyol sahasında Levante'ye karşı zorlanmadı

İspanya La Liga'nın ilk haftasında Espanyol, sahasında Levante'yi mağlup etti.

İspanya La Liga'nın ilk haftasında Espanyol, sahasında Levante'yi 3-0 mağlup etti.



RCDE Stadyumu'nda oynanan maçta ev sahibine galibiyeti getiren golleri 5. ve 40. dakikalarda Roberto Fernandez ve 80. dakikada Tyrhys Dolan kaydetti.



Bu sonuçla birlikte Espanyol yeni sezona 3 puanla başlarken Levante puansız başladı.



Ligin sonraki haftasında Espanyol sahasında Real Madrid'i ağırlayacak. Levante ise Osasuna deplasmanına gidecek.