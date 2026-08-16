Community Shield Arsenal’in! Manchester City karşısında farklı galibiyet

İngiltere Community Shield Kupası maçında Arsenal, Manchester City’yi 3-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

İngiltere Community Shield Kupası maçında Arsenal ile Manchester City karşı karşıya geldi.

Principality Stadyumu'nda oynanan maçtan Arsenal 3-0'lık skorla galip ayrıldı.

Arsenal adına gol perdesini mücadelede henüz 1. dakikada Calafiori açtı. Bu golün ardından 28. dakikada bu kez Havertz ağları havalandırdı ve skoru 2-0'a getirdi.

İlk yarı bu gollerle Arsenal'in 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıda 48. dakikada Martin Odegaard skoru 3-0'a getiren isim oldu. Arsenal bu golle rakibi Manchester City'i 3-0'lık skorla mağlup etti ve Community Shield Kupası'nı müzesine götürdü.