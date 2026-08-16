Cristiano Ronaldo’dan emeklilik sinyali: Muhtemelen son yılım

Al Nassr forması giyen 41 yaşındaki Cristiano Ronaldo, futbol kariyerinin sonuna yaklaştığını açıkladı. Portekizli yıldız, “Bu muhtemelen futboldaki son yılım ve geride muhteşem bir miras bırakmak istiyorum.” sözleriyle dikkat çekti.

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da kariyerini sürdüren Cristiano Ronaldo, futbolu bırakmaya hazırlanabileceğinin sinyalini verdi. 41 yaşındaki Portekizli yıldız, aktif futbol kariyerinin son dönemine girdiğini açıkladı.

"MUHTEMELEN FUTBOLDAKİ SON YILIM"

Ronaldo, yaptığı açıklamada futbol kariyerinin son yılına ilişkin önemli bir mesaj verdi.

Portekizli yıldız, "Bu muhtemelen futboldaki son yılım ve geride muhteşem bir miras bırakmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Geleceğine ilişkin planlarının da hazır olduğunu belirten Ronaldo, "Geleceğimi baştan sona planladım. Beni meşgul edecek o kadar çok şey var ki... Bunlardan sadece birini anlatmak bile zor." dedi.

SÖZLEŞMESİ GELECEK YIL BİTİYOR

Kariyerini Suudi Arabistan temsilcisi Al Nassr'da sürdüren Ronaldo'nun kulübüyle mevcut sözleşmesi gelecek yıl sona erecek.

Portekizli yıldız, kariyeri boyunca Sporting Lizbon, Manchester United, Real Madrid ve Juventus gibi Avrupa futbolunun önde gelen kulüplerinde forma giydi.

GOL SAYILARIYLA TARİHE GEÇTİ

Cristiano Ronaldo, kulüp kariyerinde 824 gole ulaştı. Portekiz Milli Takımı formasıyla da 233 maçta 146 kez fileleri havalandıran yıldız futbolcu, futbol tarihinin en üretken golcülerinden biri olarak kariyerinin son dönemine hazırlanıyor.