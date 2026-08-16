Villarreal ve Racing Santander puanları paylaştı

İspanya La Liga'nın ilk haftasında Villarreal deplasmanda Racing Santander ile 2-2 berabere kaldı.

İspanya La Liga'nın ilk haftasında Villarreal deplasmanda ligin yeni ekibi Racing Santander ile 2-2 berabere kaldı.

Ev sahibi ekip 21. dakikada penaltıdan Andres Martin ve 34. dakikada Sergio Martinez ile 2-0 öne geçse de Villarreal 45. dakikada Pape Gueye ve 45+1. dakikada Nicolas Pepe ile skoru eşitledi.

İkinci yarıda gol sesi çıkmadı ve iki takım da lige 1'er puanla başladı.

Ligin sonraki haftasında Racing Santander deplasmanda Getafe ile karşılaşacak. Villarreal ise Atletico Madrid'e konuk olacak.