Arsenal - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de geçen sezonu şampiyonu Arsenal ile İngiltere Federasyon Kupası'nı kazanan Manchester City, Community Shield finalinde karşı karşıya geliyor. Maçın yayın bilgileri ve ayrıntılar haberimizde...

Premier Lig şampiyonu Arsenal ile FA Cup'ın son sahibi Manchester City, Community Shield finalinde kozlarını paylaşıyor. Galler'in başkenti Cardiff'teki Principality Stadyumu'nda oynanacak maça dair ayrıntılar şu şekilde:

ARSENAL - MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



16 Ağustos Pazar günü saat TSİ 17.00'deki Arsenal - Manchester City maçı, Tabii Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

İLK 11'LER:

Arsenal: Raya, White, Mosquera, Gabriel, Calafiori, Guimaraes, Lewis-Skelly, Madueke, Odegaard, Tzolis, Havertz.

Manchester City: Donnarumma, O'Reilly, Dias, Khusanov, Gvardiol, Anderson, Kovacic, Semenyo, Foden, Doku, Haaland.