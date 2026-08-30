Spor camiasından 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları!
Spor camiasından 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel mesajlar geldi. İşte o paylaşımlar...
Spor camiasından 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel mesajlar geldi.
İşte yapılan paylaşımlar...
Aziz milletimizin dünya tarihine geçen bağımsızlık mücadelesinin simgesi 30 Ağustos Zaferi'nin 104. yıl dönümünü kutlamanın haklı gururunu yaşıyoruz.— TFF (@TFF_Org) August 29, 2026
Bizlere bu cennet toprakları ebedi vatan yapan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere istiklal… pic.twitter.com/yV7NcnnyD5
Büyük zaferler, yalnızca büyük milletler tarafından kazanılabilir!— Beşiktaş JK (@Besiktas) August 29, 2026
30 Ağustos Zaferi'nin 104. yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. 🇹🇷#30Ağustos Zafer Bayramımız Kutlu Olsun! pic.twitter.com/1ZigBcILhv
🇹🇷 Bir milletin bağımsızlık yolundaki azim ve inancının zaferle taçlandığı Büyük Taarruz'un 104. yıl dönümünde; başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları olmak üzere, vatan uğruna mücadele eden tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve… pic.twitter.com/C0TXlhLHIz— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 29, 2026
🇹🇷 Büyük Taarruz'un zaferle neticelenip Türk'ün vatanını geri alışını müjdeleyen büyük günümüz, 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. 1926'dan bu yana her yıl artan bir coşkuyla kutladığımız bayramımız, yetişen nesiller tarafından da gururla kucaklansın.— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 29, 2026
Başta Ulu Önder Gazi… pic.twitter.com/EMxOhuampy
🇹🇷 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlu Olsun!— Trabzonspor (@Trabzonspor) August 29, 2026
Bağımsızlık ve özgürlük uğruna verdiğimiz büyük mücadelenin zaferle taçlandığı 30 Ağustos'un 104. yıl dönümünde, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu toprakları bizlere vatan kılan tüm kahramanlarımızı… pic.twitter.com/VpUNjh8OP5