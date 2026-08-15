Lucas Gourna-Douath'ın yeni adresi Hull City

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Hull City, Salzburg'un 22 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu Lucas Gourna-Douath'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Hull City, Salzburg'un 22 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu Lucas Gourna-Douath'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Bu sezon İngiltere Premier Lig'de mücadele edecek olan Hull City, kadro yapılandırması çerçevesinde transferlerine devam ediyor. Acun Ilıcalı'nın takımı, bu kapsamda son olarak Avusturya ekibi Salzburg'da forma giyen orta saha oyuncusu Lucas Gourna-Douath'ı kadrosuna kattı.

Salzburg formasıyla toplam 95 müsabakada boy gösteren genç orta saha oyuncusu, 2 gol, 5asistlik skor katkısı sağladı.