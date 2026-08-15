Sevilla-Rayo Vallecano maç bilgileri: Saati, kanalı ve muhtemel 11'ler

İspanya LaLiga 2026-2027 sezonu Sevilla ile Rayo Vallecano arasındaki heyecan dolu açılış maçıyla start alıyor. Roman Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada ev sahibi Sevilla, taraftarının desteğiyle sezona galibiyetle başlamak için sahaya çıkacak. Rayo Vallecano ise zorlu deplasmanda puan hedefliyor. LaLiga'nın yeni sezonunda ilk üç puanı kim alacak? Maç saati, muhtemel 11'ler, takımların son durumu ve canlı yayın bilgileri haberimizde.