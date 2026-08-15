Sevilla-Rayo Vallecano maç bilgileri: Saati, kanalı ve muhtemel 11'ler
İspanya LaLiga 2026-2027 sezonu Sevilla ile Rayo Vallecano arasındaki heyecan dolu açılış maçıyla start alıyor. Roman Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada ev sahibi Sevilla, taraftarının desteğiyle sezona galibiyetle başlamak için sahaya çıkacak. Rayo Vallecano ise zorlu deplasmanda puan hedefliyor. LaLiga'nın yeni sezonunda ilk üç puanı kim alacak? Maç saati, muhtemel 11'ler, takımların son durumu ve canlı yayın bilgileri haberimizde.
Sevilla-Rayo Vallecano maçını canlı takip etmek için tıklayın...
İspanya LaLiga'da yeni sezon heyecanı başlıyor. 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Sevilla ile Rayo Vallecano karşı karşıya gelecek. Ligin açılış maçı olma özelliğini taşıyan mücadelede iki ekip de sezona moralli bir başlangıç yapabilmek için üç puan mücadelesi verecek. Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşmanın canlı yayın bilgileri ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Sevilla-Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar!
Sevilla-Rayo Vallecano MAÇI NE ZAMAN?
İspanya LaLiga'nın ilk haftası kapsamındaki Sevilla-Rayo Vallecano maçı, 15 Ağustos Cumartesi günü oynanacak.
Sevilla-Rayo Vallecano MAÇI SAAT KAÇTA?
Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda oynanacak mücadele, Türkiye Saati İle 20.30'da başlayacak.
Sevilla-Rayo Vallecano MAÇI HANGİ KANALDA?
Sevilla-Rayo Vallecano maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.
Sevilla-Rayo Vallecano MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Sevilla: Vlachodimos; Carmona, Salas, Marcao, Oso; Agoume, Guridi; Ejuke, P Fernandez, Vargas; Ure
Rayo Vallecano: Batalla; Balliu, Kumbulla, Lejeune, Vertrouwd; Valentin, Ciss, U Lopez; Palazon, De Frutos, A Garcia