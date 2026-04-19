Lyon, PSG'yi, deplasmanda mağlup etti!

Fransa Ligue 1'de heyecan sürüyor. Ligin 30. haftasında lider Paris Saint Germain sahasında Olympique Lyon ile karşı karşıya geldi. Lyon bu kritik maçtan 2-1'lik skorla galip ayrılan taraf oldu.

Konuk ekibin gollerini; 6. dakikada Endrick ve 18'de Moreira kaydetti.

Ev sahibi PSG'nin tek golünü ise 90+4. dakikada Kvaratskhelia attı.

Mücadelenin ardından PSG 63 puanda kaldı ve lider konumda yer alıyor. Ayrıca PSG'nin ligde rakiplerine göre 2 maç eksiği bulunuyor.

Konuk ekip Lyon ise puanını 54'e yükseltti ve ligde 3. sırada yer alıyor.