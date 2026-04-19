Bayern Münih, sahasında Stuttgart’ı mağlup ederek bitime 4 hafta kala Bundesliga’da 35. şampiyonluğunu ilan etti. İşte tüm detaylar...

Almanya Bundesliga'nın 30. haftasında Bayern Münih ile Stuttgart, Allianz Arena'da karşı karşıya geldi. Gol düellosuna sahne olan mücadeleyi ev sahibi ekip 4-2 kazanarak hem taraftarını coşturdu hem de şampiyonluğunu ilan etti.

Karşılaşmaya etkili başlayan Stuttgart, 21. dakikada Chris Führich'in golüyle 1-0 öne geçti. Ancak Bayern Münih'in cevabı gecikmedi. 31. dakikada Raphael Guerreiro ile eşitliği sağlayan Bavyera ekibi, yalnızca iki dakika sonra Nicolas Jackson ile öne geçti. 37. dakikada Alphonso Davies'in golüyle farkı açan Bayern, 6 dakika içinde yaptığı müthiş geri dönüşle skoru 3-1'e getirdi.

İkinci yarıda da hız kesmeyen ev sahibi ekip, 52. dakikada Harry Kane'in golüyle farkı üçe çıkardı. Stuttgart, 89. dakikada Chema Andres ile bir gol bulsa da maçın skorunu belirlemekten öteye geçemedi: 4-2.

35. KEZ ŞAMPİYON!

Bu sonuçla birlikte Bayern Münih, ligin bitimine 4 hafta kala üst üste 2., toplamda ise 35. Bundesliga şampiyonluğunu ilan etti. Alman devi son 10 sezonda 9. kez mutlu sona ulaşarak ligdeki üstünlüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.

161 GOL!

Öte yandan Bayern Münih, ligde attığı 109 golle bir sezonda en fazla gol atan takım rekorunu geliştirmeyi sürdürdü. Bavyera temsilcisi ayrıca tüm kulvarlarda 161 gole ulaşarak kulüp tarihinin en golcü sezonuna imza attı.